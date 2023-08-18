«ВНИМИ-Сибирь» обязали устранить нарушения на заводе до ноября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Устранить нарушения на заводе до 17 ноября 2023 года обязали ООО «ВНИМИ-Сибирь». Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всё дело в том, что в ряде омских больниц и санатории была обнаружена продукция предприятия, которая не соответствовала техрегламенту. Еще весной минздрав Омской области уточнял, что нарушения выявила внутренняя лаборатория медучреждения. Информация была передана в санитарный орган.

– Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в июне 2023 г. обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «ВНИМИ-Сибирь» с требованием признать действия ООО «ВНИМИ-Сибирь» по выработке некачественной пищевой продукции противоправными в отношении неопределенного круга лиц, – рассказали в управлении.

Суд удовлетворил обращение надзорного органа. Кроме того, через 10 дней после вступления в законную силу решения, завод должен опубликовать информацию в СМИ.

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