В Омске до 20 сентября построят линии наружного освещения на восьми улицах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске подрядчики продолжают строительство линий наружного освещения. До 20 сентября 2023 года светлее станет на 4,7 километрах улично-дорожной сети города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

Фонари появятся на участках восьми улиц в Центральном, Октябрьском и Ленинском округах:

— в районе МКД № 13 и 15 по ул. 22-го Партсъезда и № 97 и 99 по ул. 3-й Челюскинцев;

— по ул. 40 лет Победы от ул. Крутогорской до ул. Силина;

— по ул. 8-й Линии от ул. Красных Зорь до ул. 20 лет РККА;

— по ул. Инструментальной от ул. 2-й Путевой до ул. Машиностроительной;

— по ул. 3-й Молодежной от ул. 6-й Шинной до ул. 4-й Транспортной;

— по ул. Силина от ул. 40 лет Победы до ул. Российской;

— по ул. Ермака от ул. Куйбышева до ул. Б. Хмельницкого;

— по ул. 20 лет РККА от ул. Куйбышева до ул. Лескова.

— Пять объектов строительства сейчас находятся в стадии проведения конкурсных процедур по поиску подрядчиков выполнения строительно-монтажных работ, ещё по трём формируется конкурсная документация, — отметили в департаменте строительства.

Отметим, в Омске в ближайшее время установят новые светофоры на 11 проблемных перекрестках.

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