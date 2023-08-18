Директором омского МУП «Муниципальные рынки» был назначен Илья Очкин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директором МУП «Муниципальные рынки», управляющего городскими рынками, был назначен Илья Очкин. Об этом сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на департамент имущественных отношений.

С 2018 года Очкин на протяжении почти четырех лет возглавлял МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ». В июне 2022 года стал директором МУП «Гостиничный комплекс «Иртыш», сменив на этом посту уральца Михаила Морозова. Очкин руководил муниципальной гостиницей до ее реогранизации в акционерное общество — до мая 2023 года.

Отметим, на момент написания материала на странице МУП «Муниципальные рынки» на сайте омской мэрии директором учреждения значится Татьяна Шульц.

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