Жители Омска перестали считать работу в нефтяной отрасли самой престижной

Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитики портала поиска вакансий hh.ru провели опрос и выяснили, какие отрасли, по мнению омичей, являются наиболее и наименее престижными для трудоустройства.

Как следует из результатов опроса, в топ-5 самых престижных отраслей для трудоустройства попали «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (ее выбрали 49% омичей), «Нефть и газ» (42%), «Государственные организации» и «Финансовый сектор» (по 24%), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (20%). В топ-10 вошли «СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование», «Добывающая отрасль», «Медицина, фармацевтика, аптеки», «Энергетика» и «Искусство, культура».

Примечательно, что за прошедшие 2 года нефтегазовая отрасль стала менее престижной и опустилась на второе место. На первое место переместилась IT-сфера. Ее соискатели стали чаще называть более престижной. Кроме того, вырос престиж работы в сфере медицины — с 16% в 2020 году до 17% в 2023 году.

Самой непрестижной сферой для трудоустройствала стала сфера ЖКХ. Так считают 49% опрошенных. В «пятерку» наименее престижных попали «Розничная торговля» (28%), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (24%), «Образовательные учреждения» (23%). В «пятерку» попали и «Государственные организации» (24%).

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