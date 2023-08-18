В Омске на 11 проблемных перекрестках установят новые светофоры

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске на 11 проблемных перекрестках в ближайшее время установят новые светофоры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

— Сейчас подрядная организация ООО «СФ «Континент» проводит подготовительные работы на перекрёстке Иртышской набережной и улице Рождественского, а также на пересечении улиц Средней и 25-й Северной. Бригады готовят основания для будущих светофорных объектов, монтируют кабель, вскоре приступят к монтажу стоек и конструкций, — рассказал градоначальник.

По словам Шелеста, новые светофоры помогут сократить количество концентрации ДТП в городе до конца этого года.

Отметим, проведение работ по установке светофоров на правлены 56,2 миллиона рублей, из которых 50 миллионов рублей — субсидии из регионального бюджета.

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