Омская прокуратура требует ограничить доступ к заброшенному здания детсада

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Прокуратура обратилась в суд с иском к омской мэрии. Надзорное ведомство требует закрыть доступ к заброшенную зданию бывшего детского сада № 310 в Нефтяниках. Ранее в соцсетях омичи пожаловались, что здание облюбовали дети и подростки.

Ранее в ходе проверки прокуроры установили, что здание по адресу проспект Мира, 65 А, где ранее находился детсад, находится в аварийном состоянии: входные и межкомнатные двери отсутствуют; окна разбиты; разрушаются стены и лестничные пролеты. Здание и территория, прилегающая к нему, завалена строительным мусором.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

— Уклонение от обязанностей по надлежащему содержанию объекта и территории создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура Совестского округа направила в суд иск к мэрии Омска и департаменту имущественных отношений с требованием огранить доступ к зданию бывшего детсада.

Напомним, ранее в Омске ребенок получил множественные травмы при падении в заброшенном здании бывшей школы № 163 по улице Свободы в Октябрьском округе. Правда, в том случае ограничить доступ к «заброшке» должен был арендатор, а не мэрия.

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