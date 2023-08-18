В Омске санируют изношенный водовод

Один из трех магистральных трубопроводов, подающих питьевую воду с Ленинской водопроводной станции жителям Кировского, Центрального и Советского округа диаметром 1200 миллиметров проходит процедуру санации.

Работы проводятся без отключения потребителей, закрытым способом, не нарушая благоустройство города и без перекрытия дорожного движения. Восстанавливают сети путем нанесения цементно-песчаного покрытия на внутреннюю поверхность трубы.

Водопровод до санации

Стальной водовод был введен в эксплуатацию в 1976 году. За 47 лет службы коммуникации износились, участились аварийные ситуации на трубопроводе. Чтобы продлить срок службы коммуникаций специалисты омского водоканала на протяжении последних десяти лет проводят санацию трубопроводов. Это эффективная альтернатива перекладке действующих коммуникаций. Сроки производства работ в несколько раз короче, чем при новом строительстве или замене сетей.

Водопровод после санации

Обновление для водовода – не первое. Километровый участок трубопровода, проложенный по улице Граничной, таким методом был санирован в 2020 году. В текущем году специалисты обновят другой участок водовода от улицы Мельничной до улицы 2 Казахстанской протяженностью в 1000 метров. Сейчас участок водовода уже выведен в ремонт, работы продлятся до октября.

Цементно-песчаное покрытие трубопроводов - экологический и безопасный способ обновления водопроводных сетей. Нанесенное на внутреннюю часть трубы надежное антикоррозийное средство способно ликвидировать дефекты стальных и чугунных труб, возникающие в ходе многолетней и непрерывной эксплуатации. При этом качество воды при транспортировке по обновленным трубопроводам соответствует всем санитарно-гигиеническим нормативам.