«Полиция не обманет»: 22-летний житель Омской области доверился лжеправоохранителям и лишился 240 тыс. рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Молодой житель Исилькульского района попал на удочку телефонных мошенников. Злоумышленники действовали по схеме, ставшей уже классической. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе полиции.

По словам 22-летнего потерпевшего, в один из дней на его телефон поступил звонок от неизвестных, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Звонившие убедили его следовать их указаниям. Парень поверил собеседникам и, следуя инструкции, перевел около 240 тысяч рублей на так называемый безопасный счет.

По факту произошедшего хищения денежных средств проводится проверка. Скорее всего, что в ближайшее время будет заведено уголовное дело.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru