Омская мэрия заявила, что лестницу в здании кадетского корпуса просто разобрали

Что будет со зданием дальше? Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В омской мэрии заявили, что чугунную лестницу в бывшем здании Омского кадетского корпуса никто не крал. Ее разбирали по частям для ремонтах других лестниц в здании.

— По данным проведённой предварительной проверки, лестница была разукомплектована не в результате кражи, её составные части использовались для ремонта других лестниц в здании кадетского корпуса, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, к комментарию мэрия приложила фотографию чугунной лестницы (скорее того, что от нее осталось), сделанную 22 ноября 2022 года. Именно в тот день охранять здание начало ЧОП «Асгард» по договору с БУ «Центр содержания и хранения имущества». До этого момента за сохранность здания отвечало ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус».

Лестница на 22 ноября 2022 года. Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Таким образом, получается, что от лестницы мало что осталось еще до передачи здания в собственность города. Примечательно, что пока не представлено ни одной более свежей фотографии. Ранее руководитель омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры сообщил «КП-Омск», что подтвердить факт пропажи лестницы не представляется возможным, потому что краеведы просто не могут попасть в здание.

Добавим, накануне стало известно, что территорию бывшего здания Омского кадетского корпуса тихо отдали уральскому застройщику — ООО «Брусника».