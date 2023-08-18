Виталий Хоценко сегодня посетит Усть-Ишимский и Тевризский районы Омской области

Фото: «Архив КП».

Сегодня, 18 августа, врио губернатора Виталий Хоценко посетит Усть-Ишимский и Тевризский районы Омской области. В рабочую поездку с главой региона отправятся руководители региональный министерств и ведомств. Они проведут личные приемы граждан в администрациях райцентров.

— Всех, у кого есть вопросы и предложения по развитию региона, приглашаю на встречи, которые проведу: в 11:30 в селе Усть-Ишим (улица Горького, 1); в 17:30 в Тевризе (улица Советская, 24), — сообщил в своем телеграм-канале Хоценко.

Напомним, на прошлой неделе Виталий Хоценко побывал с рабочей поездке в Тюкалинском районе Омской области.

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