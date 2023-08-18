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НовостиОбщество18 августа 2023 1:39

В Омске создадут центр «Казаки Сибири», который займется возрождением традиций

На что будет жить, а также чем именно будет заниматься государственный казачий центр, пока не сообщается
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области создадут центр «Казаки Сибири». Учреждение займется реализацией государственной политики возрождением и развитием традиционного уклада жизни российского казачества в нашем регионе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

— Омск — исторический центр Сибирского казачества, в регионе расположен штаб Сибирского войскового казачьего общества, и создание центра позволит укрепить традиции жизни сибирских казаков на территории Сибирского и Уральского федеральных округов, — отметил Хоценко.

Напомним, накануне стало известна судьба бывшего здания Омского казачьего корпуса, расположенного в центре города. Территорию памятника архитектуры тихо отдали под застройку уральскому застройщику — ООО «Брусника». Компания сейчас строит жилой район «Кварталы Драверта» на Левобережье.

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