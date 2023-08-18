Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омской области на выходных ожидаются дожди с грозами и 30-градусная жара. О том, какая будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Так, в субботу, 19 августа, в ночные часы температура воздуха составит от +10 до +15 градусов. Местами по области возможен густой туман. Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов. В течение суток на территории региона ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, северо-западный со скоростью от 6 до 11 м/с. В отдельных районах ожидаются порывы до 17 м/с.

Погода в Омске на День Воздушного флота РФ, который будет отмечаться в это воскресенье, 20 августа, существенно не изменится, будет примерно такой же, как и в субботу. Ночью будет +12...+17 градусов. Днем столбик термометра покажет от +24 до +29 градусов. В северных районах Омской области — от +17 до +22 градусов. В течение суток синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, северный со скоростью 6-11 м/с. Местами порывы до 15 м/с.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru