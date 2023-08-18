В Омской области до 19 августа ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Фото: Иван МАКЕЕВ

Местами по территории Омской области до 19 августа синоптики прогнозируют опасное явление — чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости).

— В связи с данным явлением возможен рост числа очагов и площадей природных пожаров, а также переход огня на населенные пункты, не исключено возможное возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными и степными пожарами, — отмечают в ГУ МЧС России по Омской области.

Муниципальным властям для предотвращения возгораний рекомендуется усилить работу с населением, активно используя ресурс сельских старост и межведомственных профилактических групп, а также полномочия надзорных служб.

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