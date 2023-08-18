В Омске до утра 18 августа будет действовать режим НМУ первой степени опасности

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске вечером в четверг, 17 августа, был в очередной раз объявлен «режим черного неба». Он будет действовать до утра сегодня, 18 августа.

По информации Обь-Иртышского УГМС, на территории Омска с 22:00 17 августа по 11:00 18 августа будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие рассеиванию в воздухе вредных примесей.

Отметим, режим НМУ первой степени опасности объявляли в среду, 16 августа. Он сохранялся на территории города до утра. Не обошлось и без выбросов. В эту среду были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) опасных веществ в двух округах. Так, в Кировском округе содержание сероводорода превысило норму в 1,3 раза. В Октябрьском округе в воздухе в 2,6 раза была превышена допустимая концентрация формальдегида.

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