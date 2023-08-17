В Омске поймали 10 сотрудников юрфирмы на махинациях с банкротством клиентов

Фото: УМВД России по Омской области

Омские полицейские поймали 10 юристов-мошенников, промышляющих махинациями с процедурой банкротства своих клиентов. Среди задержанных – жители Омской и Новосибирской областей. Сотрудники юрфирмы подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

– Предварительно установлено, что среди злоумышленников были сотрудники сети юридических фирм. Для оплаты своих услуг они убеждали граждан, которые хотели пройти процедуру признания их банкротами, обратиться в банк за автокредитом. По совету юристов клиенты предоставляли в кредитные организации заведомо ложные сведения о своей платежеспособности и получали крупные суммы. Часть заемных средств они отдавали представителям фирмы, которые приступали к оформлению банкротства, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В квартирах подозреваемых и на их рабочих местах прошли обыски. Изъяты компьютеры, телефоны, наличные деньги, документы и другие предметы, которые могут являться доказательствами преступных действий. Одного фигуранта дела заключили под стражу, трое находятся под домашним арестом, с остальных взяли подписку о невыезде.

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