Районы Омской области получат 85,5 млн рублей на строительство и ремонт дорог

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Из областного бюджета на ремонт и строительство дорог в районах выделено 85,5 млн рублей. Такое решение было принято на заседании регионального правительства.

Из них 58,7 млн рублей направят в Черлакский район. Финансирование пойдет на восстановление дорог на улицах Сибирская, Первомайская и 50 лет Октября в селе Соляное. Еще 3,3 млн рублей получит Колосовский район на проектирование подъезда к производственной базе КФК Соболева Ю.М. в селе Колосовка.

В Одесском районе будет завершена реконструкция улицы Полевая. А в Новоомском поселке Омского района появится новые дороги по улицам Дачная, Березовая и Хуторская. В селе Большие Уки достроят мост через реку Большой Ук.

Кроме того, в Тевризском районе, в деревне Утузы появится дорога по улице Советской, от дороги Тара – Усть-Ишим до дома №61. В Марьяновском районе, в Москаленском поселке, приведут в порядок дорогу по улице Омская (от дома №50 до дома №22). В Исилькуле разработают проект реконструкции дорог по улицам Гурника и Солнечная.

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