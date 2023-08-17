Стадион «Сокол» попал под снос в Центральном округе Омска

Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В Центральном округе Омска попал под снос стадион «Сокол». Соответствующий документ подписан мэром Сергеем Шелестом.
Объект, расположенный в микрорайоне Первокирпичный, будет сносить БУ «Спортивный город». Сейчас спортивный объект находится в собственности учреждения.
Сносят стадион по результатам обследования «Центра судебной экспертизы и оценки» от 2022 года.
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