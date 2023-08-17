Стадион «Сокол» попал под снос в Центральном округе Омска

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Центральном округе Омска попал под снос стадион «Сокол». Соответствующий документ подписан мэром Сергеем Шелестом.

Объект, расположенный в микрорайоне Первокирпичный, будет сносить БУ «Спортивный город». Сейчас спортивный объект находится в собственности учреждения.

Сносят стадион по результатам обследования «Центра судебной экспертизы и оценки» от 2022 года.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru