226 млн рублей потратили на подготовку омских школ и детсадов к 1 сентября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На подготовку омских школ и детсадов к 1 сентября потратили 226 млн рублей. Об этом 17 августа заявил департамента образования Ильдар Бикмаев.

В 19 школах и 55 детских садах устанавливается видеонаблюдение, а в 22 детских садах установлена система автоматической разблокировки ворот. Еще 30 школ и 14 детских садов обновились в рамках косметического ремонта, мебель закуплена для 39 школ и 13 детских садов.

- В преддверии нового учебного года в школах произведен ремонт системы отопления и санитарных узлов, замена оконных блоков, а также ремонт кровли и систем автоматической пожарной сигнализации, - уточнили в мэрии.

Отметим, что все ремонтные работы планируется завершить к 1 сентября 2023 года.

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