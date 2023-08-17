Бари Хаиров назначен замминистра промышленности Омской области

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Заместителем министра промышленности Омской области назначен Бари Хаиров. Об этом сообщает региональное правительство.

Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Виталий Хоценко. Чиновник будет курировать вопросы научно-технического развития региона, взаимодействие с вузами, научными организациями и предприятиями.

Известно, что Хаиров окончил Омский государственный институт сервиса. Начинал карьеру в региональном министерстве промышленной политики, транспорта и связи. С 2020 года был и.о. ректора Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru