Бари Хаиров назначен замминистра промышленности Омской области

Фото: Пресс-служба администрации Омской области
Заместителем министра промышленности Омской области назначен Бари Хаиров. Об этом сообщает региональное правительство.
Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Виталий Хоценко. Чиновник будет курировать вопросы научно-технического развития региона, взаимодействие с вузами, научными организациями и предприятиями.
Известно, что Хаиров окончил Омский государственный институт сервиса. Начинал карьеру в региональном министерстве промышленной политики, транспорта и связи. С 2020 года был и.о. ректора Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики.
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