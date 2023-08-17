Антон Курьянов рассказал, как омский «Авангард» планирует усилить команду в новом сезоне

Фото: ХК «Авангард»

Как омский «Авангард» планирует усилить команду в новом сезоне рассказал генменеджер клуба Антон Курьянов. Интервью делится портал «Чемпионат».

– При идеальном раскладе хотим закрыть позиции крайнего форварда, центрфорварда и защитника. Может, не прямо к 2 сентября, но в ближайшее время. В открытом доступе никого нет, однако есть определенные мысли. Но как, что и когда реализуется, сказать тяжело. Пока в режиме ожидания, – сказал Курьянов.

Напомним, что вскоре стартует сезон КХЛ. В составе «ястребов» не закрыт еще ряд вакансий. Однако «Ястребы» начнут сезон 2 сентября домашним матчем с новосибирской «Сибирью».

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