Депобр может закрыть 14 школ Омска посреди учебного года для капремонта

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Для капремонта посреди учебного года департамент образования может закрыть 14 школ Омска. Об этом рассказал директор ведомства Ильдар Бикмаев.

Учебные учреждения пока продолжат работу и 1 сентября примут детей. А вот когда из федерального бюджета придет транш, то учеников направят в соседние школы.

– Если соответствующее федеральное финансирование будет выделено в течение первой четверти, дети будут продолжать обучение до конца первой четверти или триместра, а со второй четверти или триместра образовательный процесс будет организован в новых школах, – рассказал директор департамента образования Ильдар Бикмаев.

Напомним, ремонт ждет школы № 11, 14, 18, 21, 56, 71, 79, 82, 91, 107, 118, 129, 133, лицей № 29.

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