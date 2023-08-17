61 тротуар и проезд приводят в порядок в Октябрьском округе Омска

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Октябрьском округе Омска приводят в порядок 61 тротуар и проезд. Об этом сообщает горадминситрация.

Отметим, что в список включили 61 объект, из которых 17 — межквартальные и внутриквартальные проезды, 44 — тротуары в частном секторе и многоквартирных домах. Все объекты должны быть асфальтированы до 15 октября.

Горожане сообщают, где на участке Октябрьского округа необходима замена асфальтового покрытия. После этого списки проходят этап оценки и согласования у компетентной комиссии.

- Затем — в соответствии с графиком и муниципальным заданием — работы выполняются специалистами Управления дорожного хозяйства и благоустройства, - первый заместитель главы Октябрьского округа Юрий Бибик.

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