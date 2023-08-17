Забравшийся на авто омич, на которого натравили собак, отправился на лечение

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На лечение был отправлен омич, которого в минувшие выходные сняли с крыши чужого автомобиля в районе бульвара Победы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

- Владелец транспортного средства обратился с соответствующим заявлением, назначено трассологическое исследование. В настоящее время проводится дальнейшая проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После оказания врачебной помощи, мужчину поместили в специализированное медицинское учреждение, - уточнили в полиции.

Напомним, ночью 12 августа 62-летний омич забрался на чужой автомобиль. Прохожим он рассказал, что его преследовал работодатель. Сначала пострадавшего пытались застрелить, потом гнали с собаками, а позже вовсе попытались зарезать. Как оказалось, все повреждения он получил, когда перелазил через забор.

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