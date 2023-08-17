«Сладуница» выкупила омскую базу строительной фирмы «Трест-5»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске базу строительной фирмы «Трест-5» выкупила «Сладуница». Об этом сообщает НГС55 со ссылкой на свои источники.

Площадь объекта составляет 85,5 тысяч «квадратов». Ее продавали с 2016 года, первоначальная цена была обозначена в районе 360 млн рублей. Новый владелец заполучил ее за 175 млн.

Отметим, что база включала в себя 13 складских и производственных помещений общей площадью 12,4 тысячи квадратных метров, в том числе гаражные комплексы для легкового и грузового транспорта, деревоперерабатывающий цех, арматурный цех, автовесовую, бомбоубежище, а также офисное трехэтажное здание, два железнодорожных тупика, три козловых крана, собственную электроподстанцию и КПП.

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