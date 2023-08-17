Омичи обнаружили опечатки на табличках, прикрепленных к бюстам на Аллее олимпийцев

Фото: Елена УРМАНОВА
На табличках, прикрепленных к бюстам на Аллее олимпийцев, омичи обнаружили опечатки. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
- Все таблички с опечатками будут заменены на верные. Новые таблички появятся на аллее в ближайшие дни, - заявил градоначальник.
Что касается бюджета, то средства на устранение недочетов будут использованы за счет мецената, который инициировал строительство данной аллеи.
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