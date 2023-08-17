Юрий Шиян продал омскую сеть «Шаурмастер»

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Омскую сеть «Шаурмастер» продал предприниматель Юрий Шиян. Об этом сообщает Ом1.
Деталей сделки пока нет, но известно, что теперь компании оформлена на ИП Александра Плиско. А вот в ЕГРЮЛ смена собственника не отображена.
Отмечается, что Плиско является совладельцем ООО «ТИС» , которое занимается оптовой торговлей промышленной техникой, и ООО «Стелсел», работающего в сфере финансовых услуг.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru