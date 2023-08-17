Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2023 6:31

Юрий Шиян продал омскую сеть «Шаурмастер»

В ЕГРЮЛ смена руководства пока не отражена
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омскую сеть «Шаурмастер» продал предприниматель Юрий Шиян. Об этом сообщает Ом1.

Деталей сделки пока нет, но известно, что теперь компании оформлена на ИП Александра Плиско. А вот в ЕГРЮЛ смена собственника не отображена.

Отмечается, что Плиско является совладельцем ООО «ТИС» , которое занимается оптовой торговлей промышленной техникой, и ООО «Стелсел», работающего в сфере финансовых услуг.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru