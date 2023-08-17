В Октябрьском округе Омска до 15 октября отремонтируют 61 тротуар и проезд

Фото: пресс-служба мэрии Омска.
В Октябрьском округе Омска до 15 октября 2023 года отремонтируют 61 тротуар и проезд. Об этом сообщили в пресс-служюе мэрии.
В этом году в порядок будет приведен 61 объект: 17 — межквартальные и внутриквартальные проезды, 44 — тротуары в частном секторе и на территориях у многоквартирных домов.
— Приоритетный перечень адресных работ формируется на основании заявлений граждан, поступающих в окружную администрацию. Омичи сообщают, где на участке Октябрьского округа необходима замена асфальтового покрытия. Далее списки проходят этап оценки и согласования у компетентной комиссии. Затем — в соответствии с графиком и муниципальным заданием — работы выполняются специалистами Управления дорожного хозяйства и благоустройства, — отметил первый замглавы Октябрьского округа Юрий Бибик.
Свои предложения по ремонту дворов, проездов и тротуаров на 2024 год местные жители могут направлять в администрацию Октябрьского округа: ул. Лизы Чайкиной, д. 1, каб. 423, тел. 32-21-26.
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