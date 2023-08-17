Омская прокуратура нашла массу нарушений в ходе проверки на АО «Омскэлектро»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура выявила массу нарушений в деятельности АО «Омскэлектро» в ходе проверки, проведенной после анонимного обращения работников предприятия. Самое важное — единственным акционером АО «Омскэлектро» является омская мэрия.

Как выяснили прокуроры, руководство предприятия, несмотря на его шаткое финансовое положение, в 2022 году необоснованно вводило в штатное расписание новые должности, содержание которых в установленный тариф не было включено.

— Фактически шло дублирование либо дробление должностных обязанностей, ранее возложенных на иных работников. Более того, не принимались меры к надлежащему поиску и трудоустройству сотрудников на вакантные должности, за счет которых происходило содержание не включенных в тариф. Избранным работникам из числа вновь назначенных руководителей выплачивались высокие премии из Фонда директора предприятия, — отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, оказалось, что определенные суммы без каких-либо объективных причин расходовались на выпуск печатного издания.

На этом нарушения на предприятии не заканчиваются. С зарплаты каждого сотрудника АО «Омскэлектро» удерживается 1% в качестве взноса в профсоюз. Большая часть этих средств распределяется в пользу Первичной профсоюзной организации, однако никаких подтверждающих документов о правомерности их расходования прокурорам на предприятии предоставить не смогли, а это может свидетельствовать их хищении.

По итогам проверки прокурор Омска Павел Попов внес представление мэру Сергею Шелест с требованиям провести детальный анализ эффективности предприятия, а также обоснованности действий членов совета директоров АО «Омскэлектро».

Все соотвествующие материалы проверки прокуратура города передала в управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области для организации доследственной проверки. Вероятно, в ближайшее время будет заведено уголовное дело.

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