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НовостиОбщество17 августа 2023 4:30

«Газпром межрегионгаз Омск» проверил узлы измерений расхода газа на зерносушильных установках

Источник:kp.ru

«Газпром межрегионгаз Омск» завершил проверку 59 узлов измерений расхода газа (УИРГ) на зерносушильных установках потребителей аграрного сектора Омской области.

Для своевременной подачи газа и обеспечения мероприятий по сохранению урожая зерна метрологи приняли в работу узлы измерения расхода газа на зерносушильных установках сельскохозяйственных предприятий. Среди них – крупные потребители газа: ОАО «Хлебная база №3», ООО «Руском-Агро», ИП глава КФХ Белимов В.А., АО им. Кирова, КФК «Кристина» и ООО «Сибирский КХП», где один УИРГ измеряет объём потребляемого газа сразу на нескольких зерносушильных комплексах.

- В текущем году потребители аграрного сектора увеличили посевные площади зерновых культур, и своевременная проверка узлов измерения расхода газа была в приоритете. Она для аграриев проводилась вне очереди, по заявкам и завершена до начала уборочной кампании, – отметил заместитель начальника отдела по метрологии и автоматизированным системам коммерческого учёта газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Антон Титов.