«Газпром межрегионгаз Омск» проверил узлы измерений расхода газа на зерносушильных установках

«Газпром межрегионгаз Омск» завершил проверку 59 узлов измерений расхода газа (УИРГ) на зерносушильных установках потребителей аграрного сектора Омской области.

Для своевременной подачи газа и обеспечения мероприятий по сохранению урожая зерна метрологи приняли в работу узлы измерения расхода газа на зерносушильных установках сельскохозяйственных предприятий. Среди них – крупные потребители газа: ОАО «Хлебная база №3», ООО «Руском-Агро», ИП глава КФХ Белимов В.А., АО им. Кирова, КФК «Кристина» и ООО «Сибирский КХП», где один УИРГ измеряет объём потребляемого газа сразу на нескольких зерносушильных комплексах.

- В текущем году потребители аграрного сектора увеличили посевные площади зерновых культур, и своевременная проверка узлов измерения расхода газа была в приоритете. Она для аграриев проводилась вне очереди, по заявкам и завершена до начала уборочной кампании, – отметил заместитель начальника отдела по метрологии и автоматизированным системам коммерческого учёта газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Антон Титов.