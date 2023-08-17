«Один человек погиб, четверо пострадали»: стали известны подробности жуткого ДТП на улице Крупской в Омске

Фото: Госавтоинспекция.

В Омске поздним вечером в среду, 16 августа, произошло жуткое ДТП на улице Крупской. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительной версии, 28-летняя женщина, находившаяся за рулем «Хонда Торнео», при выезде со двора дома № 14 по улице Крупской не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем «Хендай Туксон» под управлением 21-летнего мужчины.

Водитель «Хонды» скончалась на месте от полученных травм. Четыре пассажира «Хендая» — двое 17-летних парней, 18-летняя и 20-летняя девушки — получили травмы. Пострадавших отпустили после осмотра в больнице отпустили по домам.

Окончательные причины и обстоятельства произошедшего госавтоинспекторы установят по итогам проверки.

Напомним, информация о ДТП на улице Крупской в микрорайоне «Прибрежный» появилась буквально сразу в соцсетях. На тот момент информация о пострадавших отсутствовала.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru