Жителей Омска за 3 месяца оштрафовали на 8 млн рублей за парковку на газонах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Омска за три месяца оштрафовали на 8 миллионов рублей за парковку на газонах и детских площадках. Штрафы получили 3,7 из 6 тысяч нарушителей. Нарушителей правил парковки выявляют в ходе рейдов, которые регулярно с середины мая проводят специалисты департамента контроля.

Отметим, в Омске по решению Горсовета запрещено парковать транспортные средства на газонах, а также на детских и спортивных площадках. Нарушителям может грозить наказание в виде предупреждения или штрафа.

Так, для граждан размер штрафа составляет от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 14 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года наказывается штрафом в размере: для граждан —от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 40 до 200 тысяч рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru