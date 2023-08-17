«Не уступил дорогу»: в Омске на улице Крупской произошло жесткое ДТП, о пострадавших пока не сообщается

Фото: телеграм-канал «Инцидент Омск».

В Омске поздним вечером в среду, 16 августа, произошло жесткое ДТП на улице Крупской в микрорайоне «Прибрежный».

По информации телеграм-канала «Инцидент Омск», «Хонда» при выезде со двора не уступила дорогу «Хёндаю», который двигался по главной — по улице Крупской. На место ДТП оперативно прибыли 6 автомобилей скорой помощи, пожарные и полиция. О пострадавших не сообщается.

Фото: телеграм-канал «Инцидент Омск».

Отметим, официальная информация о произошедшем от Госавтоинспекции пока не поступала.

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