Строительство детского инфекционного центра в Омске могут завершить в 2025 году

Фото: t.me/oksana_fadina

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минстрою и Минфину до 15 ноября 2023 года проработать возможность выделения дополнительных средств в размере более 3,3 млрд рублей на досрочное завершение строительства детской инфекционной больницы в Омске. Предполагается, что за счет этих средств объект будет сдан в эксплуатацию раньше — в 2025 году, а не в 2027 году. Об этом сообщается на сайте федерального правительства.

Фото: t.me/oksana_fadina

Напомним, строительство детской инфекционной больницы на 300 коек в Омске стартовало в конце июня 2023 года. Согласно проекту, в здании медучреждения общей площадью 33 тысяч кв. м. будут расположены лечебный корпус, пищеблок и прачечная. Также в инфекционном центре будут работать дистанционно-консультативный центр по инфекционным болезням для врачей центральных районных больниц и амбулаторное отделение на 30 посещений в смену. Новая медицинское учреждение появится в районе БСМП № 1 на Левобережье.

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