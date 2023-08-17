В 2024 году из Омска могут запустить прямой авиарейс в столицу Ингушетии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2024 году из Омска могут запустить прямой рейс в столицу Ингушетии — Магас. Накануне в официальном паблике Омского аэропорта появился опрос о необходимости запуска этого маршрута, в котором могут принять участие все желающие.

Отметим, в феврале воздушная гавань запускала опрос о том, какие направления омичи бы хотели видеть в расписании. Самыми востребованными среди омичей оказались Калининград, Нижний Новгород и Мурманск.

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