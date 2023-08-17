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НовостиПроисшествия16 августа 2023 23:56

«Множественные травмы»: на «трассе смерти» под Омском мотоцикл слетел в кювет, пострадавших доставили в больницу

Под Омском на «трассе смерти» мотоцикл слетел в кювет, пострадали 2 человека
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: Госавтоинспекция.

Фото: Госавтоинспекция.

Накануне в Крутинском районе Омской области на «трассе смерти» произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

По предварительной версии, 55-летний мужчина, управляя мотоциклом «БМВ» двигался по трассе Тюмень-Омск. В районе 440-го километра автодороги он не справился с управлением, вследствие чего мототранспорт слетел в кювет.

В результате ДТП водитель и его пассажир — 48-летняя женщина — получили множественные травмы. Их доставили в больницу.

водитель и его пассажирка 1975 года рождения получили множественные травмы. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия госавтоинспекторы установят в ходе проверки.

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