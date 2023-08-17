В Омске до 11 часов сегодня будет действовать режим «черного неба»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске до утра сегодня, 17 августа, будет действовать режим «черного неба». Он был объявлен накануне поздним вечером.

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, на территории Омска с 22:00 16 августа до 11:00 17 августа будут наблюдяться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие рассеиванию в воздухе вредных примесей.

Отметим, в режим НМУ в Омске в последнее время объявляют почти каждый день. Кроме того, на территории города ежедневно фиксируют превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) опасных веществ. Только в ночь на 16 августа в парке «Птичья гавань» эколаборатория выявила превышение ПДК ментатиолов в 1,5 раза.

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