Мэрия Омска объявила конкурс на поставку детских новогодних подарков

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация города Омска начала предновогоднюю подгготовку. На сайте госторгов объявили акцион по отбору поставщика сладких подарков для детей.

К подарку предъявили требования: он должен весить не менее килограмма. Внутри - шоколадные батончики, желейные, вафельные, помадные конфети и многих других. При этом поставщик может отправлять сладости партиями, но в срок с 8 ноября по 13 декабря.

Конфеты, закупленные в рублевом эквиваленте на 8,5 миллиона, предназначены для пяти окружных администраций, Центра социальной поддержки населения, школы № 152, департамента образования и департамент культуры.

Заявки на торги принимают до 24 августа. Победитель аукциона будет определен 28 августа.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru