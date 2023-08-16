Мэрия Омска объявила конкурс на поставку детских новогодних подарков

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Администрация города Омска начала предновогоднюю подгготовку. На сайте госторгов объявили акцион по отбору поставщика сладких подарков для детей.
К подарку предъявили требования: он должен весить не менее килограмма. Внутри - шоколадные батончики, желейные, вафельные, помадные конфети и многих других. При этом поставщик может отправлять сладости партиями, но в срок с 8 ноября по 13 декабря.
Конфеты, закупленные в рублевом эквиваленте на 8,5 миллиона, предназначены для пяти окружных администраций, Центра социальной поддержки населения, школы № 152, департамента образования и департамент культуры.
Заявки на торги принимают до 24 августа. Победитель аукциона будет определен 28 августа.
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