В Омске на Московке-2 собираются строить микрорайон с жильем бизнес-класса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске в обозримом будущем на Московке-2 появится жилой микрорайон бизнес-класса с домами малой этажности, то есть до 4 этажей.

Строить такие будет учредитель стройкомпании «Грэми-К» Нино Хоштария. Положительное заключение проекту строительства микрорайона по улице Молодова уже выдано ООО «АРХСТРОЙЭКСПЕРТ». Его подготовил индивидуальный предприниматель Артур Сабитов.

Похоже, в Омске сегментация рынка жилой недвижимости становится все более разнообразной. А концепция жилья - ориентированной на самых разных потребителей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru