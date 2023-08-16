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НовостиОбщество16 августа 2023 13:26

В Омске на Московке-2 собираются строить микрорайон с жильем бизнес-класса

Все дома по улице Молодова будут не выше 4 этажей
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске в обозримом будущем на Московке-2 появится жилой микрорайон бизнес-класса с домами малой этажности, то есть до 4 этажей.

Строить такие будет учредитель стройкомпании «Грэми-К» Нино Хоштария. Положительное заключение проекту строительства микрорайона по улице Молодова уже выдано ООО «АРХСТРОЙЭКСПЕРТ». Его подготовил индивидуальный предприниматель Артур Сабитов.

Похоже, в Омске сегментация рынка жилой недвижимости становится все более разнообразной. А концепция жилья - ориентированной на самых разных потребителей.

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