Миллер, Хоценко и Турчак обсудили газификацию будущих омских заводов и жилья

Фото: Омскпортал.

Сегодня председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко обсудили газификацию региона. С учетом последних данных актуализировали план по подключению домов и будущих высокотехнологичных производтсв вплоть до 2025 года. С 2021-го - года старта программы - уже многое сделано.

- Газпром создал условия для газификации 3 тысяч домовладений, 48 котельных в Большереченском, Называевском и Одесском районах. Сейчас компания готовится к запуску газопровода-отвода с ГРС-29 и газопровода-связки. Это позволит перераспределить нагрузку на ГРС Омского района. На Омском нефтезаводе планируется ввести в эксплуатацию самый современный комплекс первичной переработки нефти, — прокомментировал Хоценко.

На встрече стороны также обсудили ход догазификации в уже газифицированных населенных пунктах — бесплатное для потребителей подведение сетевого газа к границам частных домовладений и котельным социальных учреждений. Внимание уделили социально значимым проектам по газификации. Сотрудничество будет продолжено.