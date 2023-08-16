В первом полугодии индекс промпроизводства Омской области подрос на 6,3%

Фото: Омскпортал.

В Омске с рабочим визитом побывал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. При встрече с чиновником нынешний врио губернатора региона Виталий Хоценко заявил, что экономика Омской области в первом полугодии показывает рост, в частности, на 6,5 % к аналогичному периоду прошлого года подрос индекс промышленного производства. Производство продукции сельского хозяйства в первом полугодии 2023 года составило почти 40 миллиардов рублей.

До 2035 года в регионе проработан план экономического роста: в него включены 26 инвестпроектов, благодаря которым планируется привлечь около 200 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций и создать более 7 тысяч рабочих мест.

В Омске Серышев также провел рабочую встречу с Александром Артемовым, который в июле 2023 года был избран председателем регионального Заксобрания. Состоялась и встреча с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Обсудили реализацию проектов партии в регионах Сибири.

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