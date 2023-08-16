В Омске на улице Волгоградской построят новую АЗС «Газпромнефть»

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Омске на Левобережье построят новую автозаправочную станцию. АЗС появится на улице Волгоградской.
Накануне департамент архитектуры и градостроительства выдал ООО «Газпронефть-Центр»разрешение на строительство.
Согласно проекту, на АЗС общей площадью 218,28 кв. м. будут оборудованы три топливораздаточных колонки. Мощность автозаправочной станции составит 500 заправок в сутки.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru