В Омске на улице Волгоградской построят новую АЗС «Газпромнефть»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске на Левобережье построят новую автозаправочную станцию. АЗС появится на улице Волгоградской.

Накануне департамент архитектуры и градостроительства выдал ООО «Газпронефть-Центр»разрешение на строительство.

Согласно проекту, на АЗС общей площадью 218,28 кв. м. будут оборудованы три топливораздаточных колонки. Мощность автозаправочной станции составит 500 заправок в сутки.

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