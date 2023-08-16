Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области выросла заболеваемость энтеровирусной инфекцией. В Управлении Роспотребнадзора отмечают, что ежегодный сезонный рост заболеваемости фиксируется в июле.

Показатель заболеваемости ЭВИ в Омской области за 7 месяцев 2023 года составил 0,69 на 100 тыс. населения. Это выше среднемноголетнего уровня в 1,7 раз (СМУ 0,40), а также выше аналогичного периода 2022 года в 1,1 раз (показатель 0,62 на 100000 населения).

— Источником инфекции может быть больной человек или носитель вируса. Вирус легко заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой или пищей. Основными путями передачи энтеровирусной инфекции являются: водный, контактно-бытовой и воздушно-капельный. К факторам передачи инфекции относятся: сырая вода, недостаточно обработанные овощи, грязные руки, игрушки и объекты внешней среды, загрязненные энтеровирусами, — отметили в пресс-службе ведомства.

Добавим, чтобы избежать заражения опасным вирусом, следует: соблюдать правила личной гигиены, пить кипяченую или бутилированную воду; соблюдать температурные условия хранения продуктов, употреблять в пищу продукты исключительно с известными сроками хранения; не покупать продукты в несанкционированных точках; в пищу употреблять только тщательно вымытые овощи, фрукты и ягоды; воздержать от купания в открытых водоемах; купаться в бассейнах, где регулярно проводится обеззараживание воды.

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