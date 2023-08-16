Первую в Омске «вафельницу», исчезнувшую спустя месяц, восстановят по гарантии

Фото: vk.com/omsk_live

Подрядчик восстановит по гарантии почти исчезнувшую «вафельную» на перекрестке улиц Масленникова и Маршала Жукова в Омске. Работы начнутся уже сегодня, 16 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

— Кстати, видел сообщения о том, что подзатерлась «вафельница», хочу сказать, что она будет обновлена в рамках гарантийных обязательств. Процесс начнётся уже сегодня, — написал градоначальник.

Сергей Шелест также отметил, что в Омске «Транссигнал» и другие подрядчики продолжают работы по нанесению разметки на дорогах города. Так, с 11 августа подрядчик в лице ООО «Дороги Урала» нанесет пластик на «зебры» и разделительные полосы на общей площади около 30 тысяч кв. м. Разметку из стандартной краски параллельно занимается фирма «ИП Сергеев».

По словам главы города, особое внимание в преддверии 1 сентября уделяется пешеходным зонам вблизи школ и детсадов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru