Качество омской водопроводной воды соответствует санитарным нормам

Производственный контроль качества ведётся специалистами лабораторного центра «Росводоканал Омск» на каждом из этапов водоподготовки и транспортировки питьевой воды. Все пробы, отобранные на выходе со станций водоподготовки, на насосных станциях, расположенных на сетях водоснабжения в разных районах города, всегда соответствуют требованиям санитарных норм и правил. Ежедневно сотрудники центра отбирают более 500 проб и выполняют более 1500 исследований.

Результаты лабораторных исследований позволяют своевременно корректировать технологические параметры водоподготовки и соблюдать необходимый режим обеззараживания. Для того, чтобы минимизировать вторичное загрязнение питьевой воды при транспортировке и обеспечить нормативное качество воды непосредственно в кранах горожан, в распределительную сеть с сооружений водоподготовки подаётся питьевая вода, мутность которой в десять раз меньше допустимых гигиенических нормативов - 0,15 мг/литр при норме 1,5 мг/литр.

«Мы анализируем воду от момента её взятия из Иртыша и до выпуска обратно в реку после её очистки. Специалисты лабораторного центра круглосуточно контролируют состав питьевой воды, отбирая пробы каждый час. Качество водопроводной воды в зоне ответственности предприятия соответствует всем санитарным и гигиеническим требованиям. Результаты производственного контроля подтверждаются результатами государственного контроля, который постоянно проводится Роспотребнадзором в рамках социально-гигиенического мониторинга», — говорит Наталья Моор, начальник лабораторного центра «Росводоканал Омск».

Стоит отметить, что в омском водоканале внедрены современные технологии очистки питьевой воды. С 2018 года работает самая мощная в России станция обеззараживания природной воды методом мембранного электролиза.