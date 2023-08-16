17 августа в кадровом центре на Тарской в Омске проведут женский клуб

В Омске начинает работу женский клуб «Семья и карьера». Первая встреча состоится 17 августа в 15:00 в кадровом центре «Работа России» по адресу: улица Тарская, 11. В рамках клуба омичкам помогут в вопросах построения карьеры, адаптации на рынке труда, профессионального развития.

На площадке кадрового центра «Работа России» профессиональные эксперты будут знакомить участниц клуба с возможностями обучения и трудоустройства, развития женского предпринимательства, инструментами эффективной деловой коммуникации и другими аспектами профессионального и личностного развития. В программе клуба: консультации по созданию собственного дела, тренинги по раскрытию профессиональных возможностей, встречи с лидерами общественного мнения по вопросам построения карьеры и освоению новых направлений деятельности, психологические практикумы по постановке и достижению целей и многое другое.

Первую встречу клуба «Семья и карьера» откроет заместитель министра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская. Спикеры мероприятия: депутат Законодательного собрания, председатель «Красного креста» Омской области Наталья Тузова, директор Областного центра профориентации и психологической поддержки Наталья Ожерельева, начальник центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Дания Бегишева, бизнес-партнер по управлению персоналом ПАО «Сбербанк» Вера Мацюк.

Вход свободный. Возможна предварительная запись по телефону: 8 (800) 101-92-02.

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