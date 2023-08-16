В Омске без воды на сутки останутся жители Центрального и Советского округов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске на следующей неделе без холодной воды почти на сутки останутся жители Центрального и Советского округов.

С 10:00 часов 23 августа до 8:00 часов 24 августа в связи ремонтными работами на водопроводах, расположенных по улицам Малиновского, Березовой — 9-й Судоремонтной, 25-й Северной — Орджоникидзе, без воды здания по следующим адресам:

Ул. 1-й Башенный пер., 6/1, 4, 6, 4;

Ул. Малиновского 18/2, 18/3, 23, 23/1, 23/2, 14, 12, 12/1, 14/2, 17/1, 19/1, 19, 21;

Ул. С. Тюленина, 18/2, 18/1;

Ул. 6-я Крайняя, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1/1, 1;

Ул. 5-я Крайняя, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 10, 12, 14, 17, 19;

Ул. 4-я Крайняя, 24, 26, 32, 40;

Ул. Башенный пер., 2, 2/1;

Ул. Сибниисхоз, 7, 7/1, 20(НС), 3/1, 1, 25, 25а, 36, 3, 4, 5, 5а, 6, 2а, 75, 39, 7а, 31, 30;

Пр. Академика Королева, 32, 30, 28, 26/9, 26/8, 26/7, 26а, 26, 26/5, 26/4, 26/3, 26/10, 26/11, 29/12, 24, 24/2, 24/1, 26к9, 28, 34, 30, 32; 32/1

Ул.1-я Пригородная, 14/4, 14/2, 14, 14/1;

Мкр. Наукоград;

Садовое товарищество «Садовод-1»;

Ул. Берёзовая, 29;

Ул. 7-я Судоремонтная, 1;

Ул. 14-я Судоремонтная, 23;

Частный сектор по улицам Судоремонтной, Дунайской, по улице 25-й Северной (от улицы Орджоникидзе до улицы Долгирева);

Ул. Орджоникидзе, 272а, 270, 268, 268а, 273б, 273а, 273, 277, 279, 281, 285, 287;

Ул. Сазонова, 208, 208а, 199;

Ул. 27-я Северная 1, 1а, 1б, 3, 14;

Ул. Вавилова, 234а, 234б, 234, 236, 238;

Ул. 26-я Северная, 13а/9, 13а к.4, 13а/4, 13а к.6, 13а/1, 13а/5, 13а/6, 13а к.2, 13а к.3, 13а/3, 13а к.5, 13а к.8, 13а к.7, 13а к.9, 13а к.11, 13а/2, 13а к.10, 13а/7, 13а, 13а к.1, 50, 42, 38, 19, 19/1;

Водоразборные колонки по ул. 3-я Дунайская-Судоремонтная, 1-я Дунайская, 3, Судоремонтная, 15, 6-я Судоремонтная, 14, ул. 25-я Северная-Красноярский т-кт, ул. 25я Северная-Средняя.

В омском водоканале приносят извинения за временные неудобства.

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