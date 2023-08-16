Волонтеры и активисты в преддверии 1 сентября проверили переходы у омских школ

Фото: omskportal.ru

Активисты штаба некой политической партии и волонтеры в преддверии нового учебного года продолжают проверять безопасность дорог, ведущих к омским школам. Подобные проверки уже были проведены на территориях вблизи 20 общеобразовательных учреждений как в Омске, так и в сельских районах.

В этот раз волонтеры с активистами осмотрели дорогу около школы № 71, расположенной в микрорайоне «Московка-2» в Ленинском округе. К проверки присоединились и родители детей, обучающихся здесь. Особое внимание было уделено безопасности пешеходного перехода около школы.

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