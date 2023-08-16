Каждый третий бизнесмен из Омска работает во время отпуска

Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время отпуска приходится работать каждому третьему бизнесмену из Омска. Такую аналитику приводят сервис «Зарплата.ру» и бизнес-клуб «Атланты».

Предприниматели признаются, такая мера вынужденная. Это происходит из-за того, что они не могут делегировать полномочия. Также у них нет возможности тратить на работу всего 6 часов в день - необходимо больше времени, чтобы закрыть все вопросы.

– В первую очередь это связано с тем, что предприниматели сами отвечают за результат и успехи бизнеса, чувствуют себя незаменимыми. 34 % считает, что только они способны выполнить поставленные задачи и не готовы их делегировать, – отметил основатель бизнес-клуба Михаил Воронин.

К слову, 4 % бизнесменов заявили, что принципиально не отвечают на рабочие звонки и сообщения, когда находятся в отпуске.

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