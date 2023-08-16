Дневной рейс в Сочи из Омска задерживается на 16 часов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 16 часов задерживается дневной рейс в Сочи из Омска. Такие данные отображены в онлайн-табло омского аэропорта.

Борт должен был вылететь в 15.15 сегодня, 16 августа, но теперь он отправится в 7.00 17 августа. Причины такого опоздания пока не известны.

Напомним, сегодня утром задержался самолет из Санкт-Петербурга. Из-за тумана его отправили в Челябинск. Из Омска в Пулково борт отправился с отставанием в 3,5 часа.

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