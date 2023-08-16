В Омске произошла очередная масштабная коммунальная авария

Фото: телеграм-канал «СП Омск»

Еще одна коммунальная авария произошла на улице 15-я Рабочая в районе дома 79. Видео с места инцидента появилось в группе «ЧП Омск».

Вода била из-под земли с такой силой, что куски асфальта разлетелись на несколько метров от места ЧП. Вода за считанные минуты залила улицу и начала подступать к частным домам.

Между тем, в «Омскводоканале» оперативно сработали. На место были отправлены специалисты, которые произвели аварийный ремонт на участке.

Напомним, минувшей зимой подобная авария произошла в том же районе. Тогда гейзер повредил автомобили и автобус.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru